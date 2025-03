Mulher Ã© detida apÃ³s invadir casa e agredir ex-marido em Miranda Â 

Na madrugada de domingo, dia 30, a Polícia Militar de Miranda (MS) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Miranda. Uma mulher de 34 anos invadiu a residência do ex-marido e de sua nova companheira, armada com uma faca de aproximadamente 10 cm, e agrediu fisicamente o ex-cônjuge com socos e tapas. Além disso, ela causou danos ao imóvel, quebrando portas e jogando extintores de incêndio no chão.

De acordo com o relato da vítima, a mulher já havia praticado atos semelhantes anteriormente, incluindo o corte de dois pneus do carro do ex-marido. O caso atual foi registrado após a PM ser acionada para conter a invasão e os ataques.

A suspeita foi localizada e detida no local. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foi entregue junto com a faca utilizada no crime. Ambos os envolvidos manifestaram interesse em registrar ocorrência, e o caso segue em investigação para apurar detalhes das agressões e danos materiais.

A Polícia Militar destacou que a intervenção rápida e as medidas de segurança adotadas garantiram o controle da situação, evitando escalonamento da violência.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo Disque 180 ou diretamente às autoridades locais. A legislação brasileira prevê mecanismos de proteção às vítimas, como medidas protetivas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!