Mulher é presa em Miranda com mandado de prisão em aberto

Viatura da Policia Militar / Arquivo, Ilustrativa

A suspeita foi encontrada em sua residência e, após a confirmação da ordem judicial, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

No final da tarde de quarta-feira (13), durante rondas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miranda, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar localizaram uma mulher de 52 anos com mandado de prisão em aberto por regressão cautelar.

