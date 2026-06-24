Mulher é socorrida após carro sair da pista e capotar na BR-262

Condutora foi encontrada consciente às margens da rodovia e encaminhada ao hospital para avaliação médica
Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu ocorrência na BR-262, na região de Miranda / Ilustrativa
Uma mulher, de 40 anos, precisou ser encaminhada ao hospital após o carro conduzido por ela capotar na BR-262, em Miranda, na noite desta terça-feira (23). A ocorrência foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
De acordo com os militares, a condutora foi encontrada consciente e orientada, às margens da rodovia, próxima ao veículo. Após o capotamento, o automóvel saiu da pista e parou em meio à vegetação.
Durante a avaliação inicial, a vítima relatava dores na região do tórax. Os bombeiros também constataram frequência cardíaca elevada, embora a saturação de oxigênio estivesse dentro dos parâmetros considerados normais.
Após receber os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional Renato Albuquerque Filho, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e acompanhamento.
As circunstâncias que provocaram o capotamento não foram informadas. Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente durante deslocamentos noturnos, a fim de reduzir os riscos de acidentes.
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