Mulher de 61 anos morre ao ser atropelada por caminhão caçamba, em Miranda

A vítima foi socorrida por uma equipe do Hospital Regional de Miranda e veio falecer horas depois. / Você repórter

No início da noite de ontem, 29, uma mulher, de 61 anos, identificada como Verônica dos Santos, morreu atropelada na Rua General Câmara, na cidade de Miranda.

Conforme as informações apuradas pelo O Pantaneiro, é de que a vítima foi atropelada por um caminhão caçamba e segundo alguns moradores que estavam por perto na hora do ocorrido, relataram que as rodas teriam passado sobre a cabeça dela.

À polícia, o motorista do caminhão disse que viu a mulher e jogou o caminhão para lado oposto para desviar da pedestre, alguns metros do local uma pessoa informou ele do acidente.

O motorista ainda disse que voltou no local e colocou dois cones para sinalizar o local, mas preferiu aguardar a chegada da Polícia Militar na base do pelotão, por temer de represálias da família.

Segundo as informações do boletim de ocorrência a vítima foi socorrida por uma equipe do Hospital Regional de Miranda e veio falecer horas depois.