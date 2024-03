Mulher vai ao mercado e acaba com bicicleta furtada em Miranda

Uma mulher de 34 anos teve a bicicleta furtada na última sexta-feira (1) em Miranda.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi ao mercado localizado no centro do município e que deixou a bicicleta no bicicletário.



Contudo, depois de comprar alguns itens ela retornou no local e percebeu que a bicicleta tinha desaparecido.



A vítima chegou a pedir imagens das câmeras do mercado, porém foi informada pelos funcionários que a gravação não alcançava onde a bicicleta estava.



Além disso, a mulher também informou que a bicicleta não estava trancada com corrente e cadeado.



A ocorrência foi registrada como furto.