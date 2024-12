Mulheres bolivianas e argentina são presas com cocaína e um bebê de colo

Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Três mulheres, sendo duas bolivianas e uma argentina adolescente, foram presas e apreendida, na madrugada desta sexta-feira (27), na BR-262, em Miranda, após serem flagradas com cerca de 30 kg de cocaína e pasta base juntas ao corpo, em um ônibus de viagem.

A adolescente, além da droga, carregava um bebê de colo.

As mulheres seguiam viagem com destino a São Paulo. Durante abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes descobriram o transporte do entorpecente, segundo o Campo Grande News.

Para tentar enganar a fiscalização, as duas bolivianas estavam acompanhadas da adolescente, que possui nacionalidade argentina, além do bebê.

Diante do flagrante, foram trazidas para a delegacia de Polícia Federal em Campo Grande, mas a ocorrência não pôde ser registrada na unidade por envolver menor de idade.

Dessa forma, foram conduzidas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso será registrado como tráfico de drogas.