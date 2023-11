Onça-pintada é flagrada carregando filhote na boca, em fazenda de MS

Onça-pintada foi flagrada com filhote durante safári / Eliane Rocha, Reprodução

Uma mamãe onça-pintada foi flagrada carregando seu filhote na boca, durante um safári pela Fazenda San Francisco, no Pantanal de Miranda, no último sábado (11).

Os turistas puderam ver que a onça abocanha a cria pelo pescoço, com carinho, e ajuda no atravessamento da trilha aberta na vegetação. A cena foi feita pela guia de turismo pantaneira Eliane Rocha, e encantou, segundo o Campo Grande News.

Até a equipe da fazenda se surpreendeu com o registro, já que é raro presenciar esse contato com um filhote tão pequeno por lá. Em meio aos incêndios que atingem o bioma, a cena também é alento.

A Fazenda San Francisco informou que já catalogou 15 onças-pintadas e três onças-pardas e seus filhotes na propriedade, além de uma diversidade de outras espécies.

Incêndios - A proprietária da fazenda, Carolina Coelho, afirma que não há registros de focos de incêndio neste momento e que os animais estão protegidos com o trabalho de prevenção ao fogo realizado continuamente.

Com 3.483 focos de incêndio registrados no Pantanal até agora, o número supera em quase três vezes o total do ano passado até a mesma data. Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) revelam que até 11 de novembro de 2022, o bioma havia sido vítima de 1.254 focos, menor valor da série histórica desde 1998.