Operação ambiental resulta em preensão na MS 243

Material foi apreendido / Divulgação

Durante uma fiscalização ambiental na MS 243, a Polícia Militar Ambiental de Miranda interceptou um caminhão, revelando uma carga ilegal de 20 mourões de madeira da espécie Aroeira.

Conforme a Polícia, cada peça media 3,20 metros, totalizando 4,54 m³. O motorista do veículo, ao ser questionado sobre a documentação necessária para o transporte de madeira, admitiu não possuir Nota Fiscal e Documento de Origem Florestal.

Diante da evidente irregularidade, suspeito, veículo e carga foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as medidas legais cabíveis.

O condutor do caminhão foi autuado em R$1.362,00, com base no artigo 47 do Decreto 6.514, fortalecendo o compromisso com a preservação ambiental e o combate às práticas ilegais na região.