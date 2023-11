Operação conjunta da PRF e Polícia Civil resulta na recuperação de veículo em Miranda

Ilustrativa - Divulgação

Na última quinta-feira, 23, a Delegacia de Miranda registrou um caso inicialmente tratado como furto e posteriormente convertido para recepção. Segundo informações das autoridades policiais, um veículo modelo Jeep Renegade pertencente à locadora Unidas SA, foi abordado na cidade de Anastácio/MS.

O condutor, acompanhado por um passageiro, apresentou respostas contraditórias sobre o destino e o motivo da viagem durante uma entrevista policial. Apesar da falta de registros criminais, ambos foram liberados para obrigação com sua jornada.

Entretanto, no mesmo dia, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu a informação de que o veículo abordado passou a constar como furtado. Às 21h, uma equipe da PRF visualizou o veículo sendo carregado em um guincho em um hotel na cidade de Miranda/MS.

Diante dessa informação, solicitou o apoio da Polícia Civil de Miranda/MS, que realizou a abordagem do veículo. O condutor do guincho afirmou ter sido contratado para transportar o carro de um posto de combustível em Miranda até o hotel, com a promessa de levá-lo até Corumbá no dia seguinte.

Ao verificar a situação, a equipe constatou que o motorista e o passageiro estavam hospedados em outro hotel. Às 00h30 de sexta-feira, 24, as equipes da PRF e PC/MS dirigiram-se ao local, efetuando a prisão da dupla.

Interrogados, eles tentaram se esquivar, mas informaram sobre um terceiro envolvido que não atendeu o telefone. A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda/MS.