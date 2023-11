Operação da Polícia Civil captura fugitivo da justiça em fazenda de Miranda

Polícia capturou fugitivo / Divulgação

A Polícia Civil capturou um fugitivo da justiça em uma fazenda da cidade de Miranda na tarde de terça-feira, 7.

Segundo informações da Polícia, a prisão foi realizada no âmbito da operação SULMaSSP, por meio da Deleagro (Delegacia Especializada no Combate a Crimes Rurais e Abigeato) e com apoio da Delegacia Regional de Aquidauana.

O fugitivo de 30 anos estava em uma propriedade rural no interior do município.

O foragido possui envolvimento em mais de 30 ocorrências policiais e foi encaminhado para o sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da justiça.