Operação termina com quatro pessoas presas em Miranda

Divulgação

A Polícia Civil de Miranda realizou na tarde de ontem (14), uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com atividades ilícitas. A ação envolveu a Delegacia de Polícia de Miranda, a Delegacia de Bodoquena e o Canil da Polícia Militar do 7º BPM de Aquidauana.



Os mandados de busca foram cumpridos em duas residências na cidade, em continuidade a uma investigação sobre tráfico de drogas que teve início após a prisão de membros de uma família envolvida no tráfico na Rua Nova, conhecida localmente como “Cracolândia”. As investigações subsequentes revelaram que a parte não presa da família continuava a atividade criminosa no Bairro Aparecida.



Na primeira residência, onde morava I.L.O., foi encontrada uma munição de metralhadora calibre .50 BMG, de uso restrito, sem o armamento correspondente. O indivíduo foi preso em flagrante por posse ilegal de munição.



Na segunda residência, localizada no Bairro Aparecida, a polícia apreendeu entorpecentes, incluindo pasta base e maconha, com parte do material já embalada para venda. Além disso, foram encontrados R$ 5.332,95 em dinheiro. Os responsáveis pelos entorpecentes e valores, identificados como D.O.L., L.F.L e K.M.D, foram presos em flagrante.



A operação contou com o apoio de cães de faro da Polícia Militar, que ajudaram na localização dos entorpecentes escondidos. Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Miranda, onde permanecerão à disposição da Justiça.