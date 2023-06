Pacientes de Miranda ficarão em pousada alugada pela prefeitura em Campo Grande

Em visita na tarde de ontem a capital, 22, o prefeito Fábio Florença (PSDB) juntamente com a secretaria de Saúde Rose Lopes esteve na pousada onde os pacientes que estão em tratamento médico vindos de Miranda irão receber alimentação e pernoite.

Uma pousada bem localizada, na região central de Campo Grande, próximo ponto de ônibus a laboratórios e hospitais, clinicas e outros estabelecimentos.



A gestão municipal firmou um novo convênio para prestação de serviço que ampara e acolhe o cidadão mirandense, com um delicioso café da manhã, almoço reforçado e jantar saudável. Para quem necessitar de pernoite na capital também terá a disposição de dormitórios limpos e organizados. O local conta com elevador, área com cadeiras para descanso, refeitório banheiros e muito mais.



“Temos que proporcionar todo carinho e atendimento aos nossos pacientes que vão para Campo Grande em busca de tratamento de saúde, principalmente da hemodiálise, que tem essa luta 3 vezes por semana, então a pousada tem ser boa para que tudo corra bem”, destacou o prefeito Fábio.



Para a secretária de saúde Rose Lopes “ Uma pousada como essa da muita dignidade e conforto aos nossos pacientes em um momento tão difícil que é o atendimento médico, estamos fazendo de tudo para que todos tenham um atendimento de qualidade.

A pousada atende estritamente pacientes que estão em tratamento médico e possuem consultas agendadas.