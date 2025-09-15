Palestra escolar reforça prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

Assessoria de Comunicação

A atividade foi conduzida por profissionais da saúde e destacou os principais fatores de risco entre adolescentes, como isolamento social, bullying, uso excessivo das redes sociais, consumo de álcool e drogas, além de transtornos como ansiedade e depressão.

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vitório Vedovato, promoveu na última sexta-feira (12), uma palestra de conscientização em alusão ao Setembro Amarelo. O encontro aconteceu na Escola CAIC – Maria Henriqueta Rebua Siufi e reuniu estudantes do 6º ao 9º ano.

Também foi ressaltada a importância do diálogo aberto entre família, escola e comunidade, apontado como ferramenta essencial para a prevenção.

O objetivo da ação foi estimular a reflexão, desmistificar o tema e incentivar os jovens a buscar apoio em momentos de sofrimento emocional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!