15 de Setembro de 2025 • 19:28

Educação

Palestra escolar reforça prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

Ação reuniu estudantes e profissionais da saúde para promover diálogo e valorização da vida

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 13:40

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vitório Vedovato, promoveu na última sexta-feira (12), uma palestra de conscientização em alusão ao Setembro Amarelo. O encontro aconteceu na Escola CAIC – Maria Henriqueta Rebua Siufi e reuniu estudantes do 6º ao 9º ano.

A atividade foi conduzida por profissionais da saúde e destacou os principais fatores de risco entre adolescentes, como isolamento social, bullying, uso excessivo das redes sociais, consumo de álcool e drogas, além de transtornos como ansiedade e depressão.

Também foi ressaltada a importância do diálogo aberto entre família, escola e comunidade, apontado como ferramenta essencial para a prevenção.

O objetivo da ação foi estimular a reflexão, desmistificar o tema e incentivar os jovens a buscar apoio em momentos de sofrimento emocional.

