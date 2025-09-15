Palestra escolar reforça prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

Ação reuniu estudantes e profissionais da saúde para promover diálogo e valorização da vida
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vitório Vedovato, promoveu na última sexta-feira (12), uma palestra de conscientização em alusão ao Setembro Amarelo. O encontro aconteceu na Escola CAIC – Maria Henriqueta Rebua Siufi e reuniu estudantes do 6º ao 9º ano.
A atividade foi conduzida por profissionais da saúde e destacou os principais fatores de risco entre adolescentes, como isolamento social, bullying, uso excessivo das redes sociais, consumo de álcool e drogas, além de transtornos como ansiedade e depressão.
Também foi ressaltada a importância do diálogo aberto entre família, escola e comunidade, apontado como ferramenta essencial para a prevenção.
O objetivo da ação foi estimular a reflexão, desmistificar o tema e incentivar os jovens a buscar apoio em momentos de sofrimento emocional.
