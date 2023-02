Primeira edição do Pantanal Folia terá 3 dias de festa em Miranda

Grupo Koisasamba fará show em Miranda / Redes Sociais

A cidade de Miranda realiza a primeira edição da festa de Carnaval Pantanal Folia com 3 dias de festa. A programação inicia na sexta-feira (18) no Parque de Exposições 16 de Julho, com entrada franca.

Conforme a Prefeitura de Miranda, tudo já está preparado para receber os foliões. A equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos prepara a estrutura do Parque para receber a primeira edição do Pantanal Folia, o Carnaval de Miranda.

Miranda também terá concurso de blocos no sábado (18), a partir das 21h. E na segunda-feira (20) a premiação dos campeões.



Confira a programação completa:



DIA 18/02 – Paolla;



DIA 19/02 – Koisabamba;



DIA 19/02 – Matinê com DJ André Mello



DIA 20/02 – Matheus Kruz



DIA 20/02 – Mr. Bryan