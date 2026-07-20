Passageiros de ônibus interestadual são presos com skunk e cocaína na BR-262

Ação resultou na apreensão de 63,4 quilos de drogas / Divulgação/PRF

Dois passageiros de nacionalidade boliviana foram presos após serem flagrados transportando mais de 63 quilos de drogas em um ônibus interestadual na BR-262, em Miranda, na tarde deste domingo (19). A apreensão foi realizada por equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma fiscalização de rotina.

Segundo a corporação, o veículo fazia o itinerário entre Corumbá e São Paulo quando foi abordado no quilômetro 602 da rodovia. Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais localizaram quatro malas contendo entorpecentes.

Após a conferência dos tíquetes de bagagem, foi constatado que os pertences eram dos dois passageiros bolivianos.

A pesagem oficial apontou a apreensão de 61,3 quilos de skunk, variedade de maconha com alta concentração de THC (tetrahidrocanabinol), além de 2,1 quilos de pasta base de cocaína, totalizando 63,4 quilos de drogas.

Ao serem perguntados separadamente, os dois suspeitos coincidiram em seus relatos, informaram que receberam as bagagens em Corumbá e que o material ilícito seria levado até a cidade de São Paulo. Diante da situação, ambos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os presos e toda a carga de entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da PF (Polícia Federal), em Campo Grande, onde o caso passou a ser investigado.