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Perseguição policial termina com apreensão de quase 60 kg de skunk em Miranda

Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca de retorno antes de passar pelo posto, levantando suspeitas e iniciando fuga na direção contrária.

Redação

Publicado em 11/04/2026 às 06:10

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Assessoria de Comunicação

Na manhã desta sexta-feira (10), uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 59,9 quilos de droga e na prisão de um homem de 42 anos, no município de Miranda.

De acordo com informações da PRF, a equipe realizava fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional Guaicurus, no km 602 da rodovia, por volta das 7h55, quando avistou um veículo de cor prata trafegando no sentido Corumbá–Campo Grande. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma manobra brusca de retorno antes de passar pelo posto, levantando suspeitas e iniciando fuga na direção contrária.

Diante da atitude, os policiais deram início a um acompanhamento tático, que se estendeu por cerca de 28 quilômetros, até que o veículo fosse interceptado no km 630. Durante a perseguição, os agentes observaram que o motorista falava ao telefone celular e tentava, repetidamente, destruir o aparelho, batendo-o contra partes do interior do carro ainda em movimento.

Após a abordagem, o condutor confessou que transportava entorpecentes no porta-malas. Em revista ao veículo, os policiais localizaram diversos sacos contendo substância análoga à droga conhecida como skunk. Ao todo, foram encontrados 102 volumes, que, após pesagem, totalizaram 59,9 quilos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de Miranda, onde serão adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária.

A PRF reforça que ações de fiscalização seguem intensificadas na região, com foco no combate ao tráfico de drogas e outros crimes nas rodovias federais que cortam o estado.

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