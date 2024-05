Perseguição termina com apreensão de drogas em Miranda

Divulgação

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de cocaína e a detenção de duas pessoas na tarde de ontem (20), por volta das 16h, em Miranda.



Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas de rotina na Rua Santa Cruz, sentido Rua Primeiro de Maio, uma equipe policial avistou dois indivíduos em uma motocicleta trafegando em sentido contrário. O garupa, chamou a atenção das autoridades por utilizar o capacete de forma irregular.



Ao tentar abordar os suspeitos, estes empreenderam fuga em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada. O acompanhamento tático teve início, com os suspeitos zigue-zagando por diversas ruas da cidade, incluindo a Rua Albuquerque Filho, a Rua 12, e a Avenida João Pedro Pedrossian, onde quase provocaram um acidente ao desrespeitar a sinalização de pare.



Após uma perseguição intensa, os suspeitos entraram uma área de reciclagem, onde foram interceptados pela equipe policial em um beco próximo ao local. Na revista pessoal, foram encontradas com o garupa, um homem de 34 anos, 34 trouxinhas de cocaína, totalizando aproximadamente 8 gramas, além de R$ 313,30.



Questionado, o suspeito afirmou que seriam para consumo próprio. Já o piloto da motocicleta, um jovem de 22 anos, foi encontrado com uma quantia de R$ 58,50 em seu bolso.



Durante o interrogatório, o motociclista alegou desconhecer a atividade ilícita do passageiro e afirmou estar apenas realizando um transporte remunerado, recebendo R$ 10 pela corrida. Ambos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, juntamente com a motocicleta, sem apresentarem lesões corporais.



O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes para apurar todas as circunstâncias envolvidas.