Pescador luta 50 minutos para tirar Jaú de 1,5 metro do rio Miranda

Pescador fisgou peixe de 70kg que deu um pouco de trabalho
Diego e o Jaú de 70kg / Você Repórter
O pescador Diego Bueno e o amigo Vinicius Fernandes, travaram uma luta para conseguir tirar do rio Miranda, em Bonito, um Jaú de 1,5 metro no último fim de semana.
Foram 50 minutos até retirar o peixe da água e fazer a bela foto para não ser mais uma história de pescador.
O peixe de 70 kg foi fisgado no pesqueiro do Noé, em Miranda.
A surpresa foi grande ao se deparar com o ‘monstro’ do Jaú, conforme descreveu Diego.
Foi preciso mergulhar quatro vezes para retirar alguns paus que impedir de subir o peixe na embarcação. O guia da pesca foi o Armelindo Monteiro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Abandono de emprego
Geral
Miranda investe em kits sanitários e energia solar para comunidades indígenas
Estação Cultural de Miranda ganha nova data e celebra a identidade pantaneira
Morador de Miranda morre após choque com carreta na BR-262
Projeto SIGA-MS
A produção passou de uma projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas para 14,2 milhões, refletindo uma revisão significativa baseada principalmente no ganho de produtividade.
Inmet
Máxima chega aos 38ºC na cidade e região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS