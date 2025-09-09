Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 13:53

Pesqueiro do Noé

Pescador luta 50 minutos para tirar Jaú de 1,5 metro do rio Miranda

Pescador fisgou peixe de 70kg que deu um pouco de trabalho

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 12:12

Atualizado em 09/09/2025 às 13:32

Diego e o Jaú de 70kg / Você Repórter

O pescador Diego Bueno e o amigo Vinicius Fernandes, travaram uma luta para conseguir tirar do rio Miranda, em Bonito, um Jaú de 1,5 metro no último fim de semana.

Foram 50 minutos até retirar o peixe da água e fazer a bela foto para não ser mais uma história de pescador.

O peixe de 70 kg foi fisgado no pesqueiro do Noé, em Miranda.

A surpresa foi grande ao se deparar com o ‘monstro’ do Jaú, conforme descreveu Diego.

Foi preciso mergulhar quatro vezes para retirar alguns paus que impedir de subir o peixe na embarcação. O guia da pesca foi o Armelindo Monteiro.

ÚLTIMAS

Projeto SIGA-MS

MS bate recorde na produção de milho e supera 14 milhões de toneladas

A produção passou de uma projeção inicial de 10,1 milhões de toneladas para 14,2 milhões, refletindo uma revisão significativa baseada principalmente no ganho de produtividade.

Inmet

Terça amanhece nublada e com chuvas em Aquidauana

Máxima chega aos 38ºC na cidade e região

