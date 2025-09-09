Pescador luta 50 minutos para tirar Jaú de 1,5 metro do rio Miranda

Diego e o Jaú de 70kg / Você Repórter

O pescador Diego Bueno e o amigo Vinicius Fernandes, travaram uma luta para conseguir tirar do rio Miranda, em Bonito, um Jaú de 1,5 metro no último fim de semana.

Foram 50 minutos até retirar o peixe da água e fazer a bela foto para não ser mais uma história de pescador.

O peixe de 70 kg foi fisgado no pesqueiro do Noé, em Miranda.

A surpresa foi grande ao se deparar com o ‘monstro’ do Jaú, conforme descreveu Diego.

Foi preciso mergulhar quatro vezes para retirar alguns paus que impedir de subir o peixe na embarcação. O guia da pesca foi o Armelindo Monteiro.

