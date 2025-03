PM apreende mais de 3kg de drogas em Ã´nibus na BR-262 em Miranda

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Polícia Militar, por meio da equipe do Canil Setorial de Aquidauana, apreendeu mais de três quilos de entorpecentes durante uma abordagem a um ônibus na BR-262, em Miranda, na manhã de sexta-feira (14). A ação foi realizada em apoio à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Com o uso dos cães farejadores K9-Cwiff e K9-Barth, os policiais identificaram sinais da presença de drogas em bagagens pertencentes a duas mulheres. Durante a busca pessoal, foram encontrados aproximadamente 2,050 kg de pasta base de cocaína com uma delas e 1,100 kg com a outra, escondidos na região abdominal.



As suspeitas informaram que receberam a droga em Corumbá-MS e tinham como destino São Paulo-SP, onde receberiam uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. Diante da constatação do crime, ambas foram conduzidas à autoridade policial competente, juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!