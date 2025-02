PM de Miranda atende ocorrência de conflito entre irmãos

Arquivo/ O Pantaneiro

Na noite de segunda-feira (10), policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para intervir em um caso de vias de fato entre dois irmãos em Miranda. O desentendimento, ocorrido em via pública, resultou em lesões corporais recíprocas.



A equipe policial chegou ao local após denúncia de vizinhos e constatou que ambos os envolvidos apresentavam ferimentos visíveis. Questionados, confirmaram a briga e manifestaram interesse em representar um contra o outro.



Um dos irmãos relatou ter sido atingido na cabeça por um pedaço de madeira, sofrendo escoriações no ombro, enquanto o outro apresentou lesão no antebraço. Diante da situação, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.