PM identifica e detém suspeitos de furto a comércio no centro de Miranda

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro

A Polícia Militar de Miranda deteve dois suspeitos de envolvimento no furto a um comércio no centro da cidade, na manhã desta quinta-feira (13).



O crime ocorreu durante a madrugada, e a proprietária acionou as autoridades ao perceber que cerca de R$ 200,00 haviam sido levados do caixa.



Após colher informações e analisar imagens de câmeras de segurança, a equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar localizou os suspeitos em uma via urbana do bairro Nova Miranda. Eles foram abordados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os devidos esclarecimentos.