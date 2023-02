PM prende 3 foragidos da Justiça em Miranda

PM prendeu três foragidos da Justiça em Miranda / Divulgação PMMS

A Polícia Militar de Miranda prendeu três foragidos da Justiça em 48h. Homens com idades de 19, 35 e 39 anos foram presos durante rondas preventivas.

Segundo informado pela PM, as prisões foram efetuadas por equipe do 2º Pelotão de Miranda. O primeiro foragido a ser preso foi encontrado no bairro Jardim Mondego, na segunda-feira (20). Era por volta das 19h15, quando a equipe realizava policiamento ostensivo e preventivo no bairro. Eles visualizaram um homem de 19 anos, com um mandado de prisão em aberto. A PM procedeu com a abordagem e após checagem, foi ratificado o mandado e o suspeito foi preso.

Na madrugada de terça-feira (21), por volta das 3h45, a equipe realizava policiamento nas imediações do evento Pantanal Folia, quando visualizaram um homem de 35 anos. Durante a abordagem foi ratificado o mandado de prisão em aberto.

A terceira pessoa com mandado de prisão em aberto, um homem de 39 anos, foi preso nessa terça por volta das 15h. A PM fazia rondas no bairro Maria do Rosário, e observaram o foragido sentado numa cadeira de um bar. Ele tentou esconder o rosto, mas foi abordado e preso.

Os autores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda-MS.