PM prende 7 bolivianas transportando 23 kg de pasta base em Miranda

Divulgação/ PM

Uma operação da Polícia Militar na madrugada do último domingo (17), resultou na prisão de sete mulheres bolivianas flagradas transportando aproximadamente 23,345 kg de pasta base de cocaína. A abordagem ocorreu por volta da 1h da manhã, na BR-262, em Miranda, durante fiscalização de um ônibus que fazia o trajeto Corumbá/São Paulo.



Entre os 60 passageiros do coletivo, as suspeitas foram revistadas por uma policial feminina, que encontrou a droga escondida em compartimentos improvisados nas regiões abdominais e genitais de seis delas. Uma sétima mulher, além desses meios, havia ingerido 90 cápsulas de pasta base, totalizando cerca de 1,2 kg da substância.



As seis mulheres que carregavam a droga externamente foram conduzidas no mesmo dia para a sede da Polícia Federal em Campo Grande, por volta das 8h. Já a mulher que ingeriu as cápsulas permanece sob custódia em um hospital de Miranda, onde segue expelindo os entorpecentes.



Prejuízo ao tráfico ultrapassa R$ 1 milhão



O carregamento apreendido equivale a um prejuízo estimado em R$ 1,16 milhão ao crime organizado, considerando que cada quilo de pasta base está avaliado em R$ 50 mil no mercado ilícito.



Após a liberação médica da mulher hospitalizada e a finalização do procedimento de expulsão das cápsulas, ela também será encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.



A PM reforça a importância das abordagens rodoviárias no combate ao tráfico de drogas e destaca que operações como essa ajudam a desarticular rotas de transporte de entorpecentes pela região.