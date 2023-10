PMA de Águas do Miranda prende e autua homem por pesca predatória

Divulgação/PMA

Homem é autuado e preso em flagrante pela Polícia Militar Ambiental de Miranda (PMA), por pesca predatória, na última terça-feira (10). Segundo a polícia, foram encontrados com ele, 33 exemplares de pescado em um freezer, com alguns ainda frescos e abaixo da medida permitida por lei.

Conforme a PMA, durante um patrulhamento terrestre em um rancho de pesca, distante 22 quilômetros do Distrito de Águas do Miranda, o homem foi indagado sobre a origem dos peixes e ele assumiu a autoria do pescado.

Com isso, ele foi autuado em flagrante pelo delito ambiental, já que o homem pescou exemplares abaixo da medida estabelecida na legislação e acima da cota permitida, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia Civil de Bonito.

Além disso, ele foi autuado em mais de R$ 1 mil reais. O pescado foi apreendido e será doado a instituições de caridade.