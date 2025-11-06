PMA de Miranda promove palestra sobre onça-pintada e cultura pantaneira

PMA destaca que a onça-pintada é um símbolo do Pantanal e representa o equilíbrio da nossa fauna / Divulgação/PMA

Cerca de 300 colaboradores da empresa Intercement, no município de Bodoquena (MS), participaram de uma palestra educativa promovida pelo 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda na manhã da última quarta-feira (5). Com o tema “A Onça-pintada do Pantanal Sul-Mato-Grossense”, a atividade abordou desde aspectos biológicos e ecológicos até a relevância cultural do animal para as comunidades tradicionais.

Os policiais ambientais apresentaram características da espécie, como seus hábitos de predador solitário e sua função no equilíbrio do bioma, além de explorar o misticismo em torno do animal para povos indígenas, que o consideram uma entidade espiritual e guardiã das florestas. A ação buscou integrar conhecimentos científicos e saberes tradicionais, reforçando a importância da conservação da biodiversidade e da cultura regional.

De acordo com a PMA, iniciativas como essa fortalecem a conscientização ambiental e o vínculo com a comunidade, especialmente no Pantanal, região de alta relevância ecológica. “A onça-pintada é um símbolo do Pantanal e representa o equilíbrio da nossa fauna. Falar sobre ela é também falar sobre respeito à natureza e à cultura pantaneira”, destacou um dos instrutores.

A palestra faz parte do conjunto de ações educativas e preventivas desenvolvidas pela corporação, que visa promover a valorização do patrimônio natural e a convivência sustentável entre sociedade e meio ambiente.

