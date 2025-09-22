Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 19:40

Buscar

Últimas notícias
X
Área de Preservação Ambiental

PMA multa em R$ 20 mil obra que devastou APP em Miranda

Fiscalização flagrou supressão de vegetação nativa e dragagem irregular do Córrego Vilas Boas, sem licença ambiental

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 18:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

PMA

Durante vistoria realizada pela Polícia Militar Ambiental de Miranda (MS), foram constatadas graves intervenções irregulares na Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Vilas Boas, na Avenida João Pedro Pedrossian. Máquinas pesadas foram usadas para suprimir árvores, arbustos e mata ciliar, além de dragar o leito do córrego, alterando sua morfologia e comprometendo a função ecológica.

De acordo com a PMA, as ações foram executadas sem qualquer autorização ou licenciamento ambiental, configurando infração administrativa e crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998 e o Decreto nº 6.514/2008.

Como medida punitiva, foi aplicada multa no valor de R$ 20 mil ao responsável pela obra, que também deverá apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) no prazo legal, visando recompor a vegetação suprimida e restaurar o curso natural do córrego.

A Polícia Militar Ambiental reforça que as Áreas de Preservação Permanente são essenciais para a conservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e para a manutenção do equilíbrio ecológico. A corporação orienta que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas para garantir o cumprimento da legislação e a preservação do patrimônio natural de Miranda.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Aldeia Cachoeirinha em Miranda recebe curso de compotas de frutas

Geral

Moradores de Duque Estrada participam de curso de prevenção de incêndios

Saúde

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

Prefeitura de Miranda leva serviços gratuitos à comunidade da Baiazinha

Curso de prevenção de incêndios é realizado na comunidade rural de Miranda

Polícia

Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

Publicidade

Terenos

Alunos de Terenos participam de ação de educação ambiental com plantio de mudas

ÚLTIMAS

Educação

Estudantes de baixa renda de curso de medicina terão ajuda do governo

Resolução que cria o PBP-PMM está publicada no DOU desta segunda-feira

Cidades

Prefeitura de Bonito anuncia Praça do Tereré na Vila Machado

Espaço de lazer com quadra de areia e paisagismo será construído em homenagem à tradição local

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo