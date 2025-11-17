PMA prende em flagrante grupo de traficantes de animais silvestres

O filhote de macaco-prego foi encaminhado para atendimento especializado, devido ao estado debilitado / Divulgação/PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação que culminou no flagrante de um dos mais graves casos recentes de captura e tráfico de animais silvestres na região do Pantanal. A Operação Bocaiúva, coordenada pelo 2º Pelotão da 2ª Companhia do 1º Batalhão da PMA, em Miranda, foi deflagrada após denúncia anônima que apontava atividades de caça ilegal no Balneário Pôr do Sol, em Bodoquena.

Por volta das 10h, uma equipe deslocou-se até a via de acesso ao balneário e abordou um Ford Fusion (placas QQZ5F84) ocupado por quatro indivíduos. Segundo a PMA, os suspeitos demonstraram nervosismo e forneceram informações contraditórias sobre a presença no local. Durante buscas no veículo, foram encontrados rádios comunicadores, cordas, alicates e outros instrumentos usados para captura de fauna.

Diante dos indícios, os policiais acompanharam o grupo até os alojamentos em que estavam hospedados. No local, a equipe encontrou uma série de animais silvestres mantidos de forma ilegal: uma cobra, um lagarto verde e duas aranhas caranguejeiras, todos armazenados em sete caixas de transporte. Em uma caminhonete Ford Ranger, igualmente utilizada pelos suspeitos, foi localizado um filhote de macaco-prego em situação de desnutrição.

Nas buscas realizadas na mata adjacente, os policiais também descobriram uma armadilha artesanal preparada com frutas, montada para capturar macacos e outros pequenos animais.

Os detidos confessaram ter funções definidas dentro do grupo, incluindo captura, transporte e financiamento das atividades criminosas. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena, onde foram autuados em flagrante. Os materiais utilizados na atividade ilegal, bem como os veículos envolvidos, também foram apreendidos.

A PMA informou que os animais em condições de retorno ao ambiente natural foram devolvidos ao habitat, enquanto o filhote de macaco-prego foi encaminhado para atendimento especializado, devido ao estado debilitado.

As multas aplicadas somaram R$ 65 mil, valor dividido individualmente entre os envolvidos, conforme previsto na legislação ambiental.

A ação foi conduzida pelos 3º Sargentos PM Augusto e Madson, reforçando o compromisso da Polícia Militar Ambiental com a preservação da fauna pantaneira e o combate ao tráfico de animais silvestres — um dos crimes ambientais que mais ameaça a biodiversidade brasileira.





<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {

text-decoration: none;

color: #000;

font-size: 16px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 5px;

}



.social-link.instagram i {

color: #E4405F;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);

}



.social-link.facebook i {

color: #1877F2;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);

}



.social-link.youtube i {

color: #FF0000;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);

}



.social-link.whatsapp i {

color: #25D366;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);

}



.social-link.tiktok i {

color: #69C9D0; /* Azul TikTok */

text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;

}

</style>

<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>

<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>



<br/>

<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>



<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>