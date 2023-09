Polícia apreende carne de caça e pescado ilegal em Miranda

Caça foi apreendida / PMA

Após denúncia a equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Águas do Miranda, fez apreensões de carne de caça e pescado ilegal, além de munições. Dois suspeitos de 42 e 49 anos foram detidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe se deslocou até uma estrada vicinal informada pelo denunciante, e abordou um carro modelo Fiat Palio Weekend. Foi realizado a revista pessoal e foi encontrado duas munições intactas com um suspeito de 42 anos.

No carro havia um saco preto com pedaços de carne de capivara e uma caixa de isopor contendo 41 exemplares de pescado, sendo 20 exemplares Chimboré e 21 exemplares de Mandi, persando 5,5kg de pescado, Também foi encontrado uma espingarda calibre .22, junto ao motor do veículo, desmontada e enrolada em um pano.

Os suspeitos são moradores de Campo Grande - MS e foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, caça ilegal e transportar pescado sem licença do órgão competente, acima da cota e pescados fora de medida.