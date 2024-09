Polícia apreende entorpecentes e fecha boca de fumo em Miranda

Divulgação

Na noite de segunda-feira (2), policiais militares apresentaram uma ocorrência de Tráfico de Drogas que tinha como conduzido um jovem de 19 anos, em posse de 39 trouxinhas de pasta base de cocaína. Após apresentar a ocorrência para a Polícia Civil, agentes do Setor de Investigações Gerais investigaram a origem do entorpecente.



As informações apuradas completaram levantamento realizado anteriormente acerca do ponto de venda de drogas. Uma equipe de policiais diligenciou até o local que seria o ponto de venda e distribuição.



Lá, o até então suspeito, foi encontrado e, em revista pessoal, foram localizadas 20 trouxinhas de pasta base de cocaína em um bolso de sua bermuda, prontas para o comércio.



Durante buscas realizadas na residência, os policiais localizaram mais 20 trouxinhas da mesma substância, além de mais um invólucro contendo mais 10 gramas da substância que ainda seria fracionada para a confecção de novas trouxinhas para posterior revenda. A equipe ainda apreendeu aproximadamente R$ 60,00 em espécie, várias sacolas plásticas de mercado inutilizadas, as quais seriam utilizadas para preparação da droga para a venda.



O proprietário da residência, de 63 anos, recebeu voz de prisão pelos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.