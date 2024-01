Polícia Civil prende autor de roubo e de receptação em Miranda

Na manhã desta quarta-feira, 17, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, prendeu um homem em flagrante após ele furtar o aparelho celular de sua ex-convivente.

A vítima foi na delegacia momentos antes da prisão para noticiar o ocorrido que aconteceu dentro de um depósito de cosméticos da cidade.

Consta no bolerim de ocorrência, que a vítima estava no interior da loja, quando o autor, que já estava a monitorando, também entrou no estabelecimento e investiu contra ela, tomando o celular de sua mão.

Após a vítima registrar a ocorrência, uma equipe de policiais civis se deslocou imediatamente ao encalço do autor, localizando-o e efetuando sua prisão em flagrante.

O aparelho celular já havia sido repassado para uma outra pessoa, que tomou conhecimento a origem do aparelho e mesmo assim o recebeu, configurando então o crime de receptação, Art. 180 do Código Penal.

A partir do conhecimento das informações de repasse do aparelho, a equipe de policiais deu continuidade nas diligências, localizando o receptador, que estava com o celular avaliado em R$ 1.300,00, sendo que, ele também acabou preso em flagrante.

O aparelho foi devidamente apreendido e devolvido para a vítima.