Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio em Miranda

Divulgação/Polícia Civil

Na noite deste domingo (1º), a Polícia Civil de Miranda (PCMMS), prendeu em flagrante um homem, que feriu uma pessoa a facadas. Segundo a Polícia, a equipe da Delegacia de Miranda foi acionada pelo hospital da cidade, para atender uma vítima de acidente.

Na ocasião, os policiais tomaram conhecimento do indivíduo, que foi socorrido com vida no hospital, vítima de esfaqueamento. O homem foi transferido com vaga zero ao hospital de Aquidauana, em razão da gravidade dos ferimentos.