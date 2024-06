Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Miranda

A Polícia Civil, por intermédio do SIG de Miranda, e com apoio do SIG 1ª DP de Corumbá, deu cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença definitiva condenando um homem que não teve a idade divulgada, a uma pena de 12 anos, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela 1ª vara criminal da comarca de Anastácio no dia 19.01.2024, tendo sido cumprido ontem (4), após localização do autor na cidade de Miranda.

O condenado foi conduzido para Delegacia, onde permanecerá à disposição da justiça e a Polícia Civil continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense.