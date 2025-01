Polícia intercepta motocicleta em fuga e apreende droga em Miranda

Divulgação/ PM

Na noite de sábado (4), uma ação da Polícia Militar em Miranda resultou na interceptação de uma motocicleta em fuga e na apreensão de uma pequena quantidade de maconha. A abordagem ocorreu na Rua 13 de Junho, no cruzamento com a Rua Francisco Rebuá, após os policiais notarem que o veículo estava sem retrovisores.



Ao perceber que seria abordado, o condutor desobedeceu às ordens de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade e trafegando na contramão, colocando em risco outros usuários da via. A equipe policial realizou um acompanhamento tático pelas ruas da cidade, conseguindo abordar o veículo na Rua Tiradentes.



Durante a revista, foi constatado que o condutor, de 22 anos, não possuía habilitação. O passageiro, de 20 anos, foi flagrado com uma trouxinha de maconha no bolso. Ambos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência e demais providências.



Além disso, a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran, e medidas administrativas foram aplicadas. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança no trânsito e combater práticas ilícitas.