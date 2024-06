PM para ônibus e prende homem por transporte de drogas em operação na BR 262

Divulgação

Na madrugada de hoje, por volta das 03:30, uma equipe policial envolvida na "Operação Protetor das Fronteiras e Divisas" realizava um bloqueio na BR 262, próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental no município de Miranda. A ação contou com a participação da Equipe Canil do 7º Batalhão da Polícia Militar.

Durante as abordagens rotineiras, um ônibus da empresa Andorinha, prefixo 7053, que fazia a rota de Corumbá a Campo Grande e tinha horário de partida marcado para às 23h59, chamou a atenção dos agentes. Um dos passageiros demonstrou comportamento suspeito ao perceber a presença da equipe policial, tentando disfarçar seu nervosismo fingindo estar dormindo.

Após a abordagem, os policiais encontraram com ele dois tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 2,100 kg, que estavam envoltos em fita adesiva ao redor de seu corpo.

Questionado sobre a origem da droga, o suspeito confessou tê-la adquirido em Corumbá, próximo ao lixão da cidade, por uma transação realizada via aplicativo de mensagens "WhatsApp". Ele afirmou que receberia R$ 500,00 pelo transporte da droga até Campo Grande e alegou desconhecer a identidade do fornecedor.

Diante dos fatos, o ônibus foi liberado para seguir viagem, enquanto o autor foi detido sem o uso de algemas e conduzido, sem apresentar lesões corporais, para a Delegacia de Polícia Civil local, onde foram tomadas as providências cabíveis.