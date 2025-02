Polícia Militar apreende adolescentes por tráfico de drogas em Miranda

Na manhã desta quinta-feira (13), uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar realizou a apreensão de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Miranda. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo na região conhecida como "Cracolândia".

Durante as rondas, os policiais identificaram dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença da viatura, tentaram se esconder em uma construção abandonada. Ao abordá-los, foram encontradas 86 porções de pasta base de cocaína, totalizando 39 gramas, além de R$ 71 em espécie, um celular e outros objetos pessoais. Um dos abordados confessou estar comercializando os entorpecentes, enquanto o outro afirmou ser usuário.

Um terceiro envolvido, também adolescente, conseguiu fugir no momento da abordagem. No entanto, em uma ação rápida e eficiente, a equipe do 7º BPM realizou buscas e localizou o foragido em sua residência. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes para as devidas providências. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

O 7º Batalhão de Polícia Militar segue atuando no combate ao tráfico de drogas, reforçando a segurança da população e garantindo a ordem pública na região.