Polícia Militar atende caso de violência doméstica em Miranda

Ilustrativa

Uma mulher de 48 anos foi vítima de agressões físicas na noite deste domingo (2) em Miranda. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 18h08 via 190, o ex-companheiro da vítima, de 39 anos, teria invadido sua residência após quebrar a porta de entrada, iniciando uma série de agressões.



De acordo com o relato da mulher, o agressor a impediu de pedir socorro ao tomar e destruir seu celular. Durante a tentativa de defesa, os dois entraram em luta corporal, resultando em lesões no pescoço e no braço do autor. A vítima sofreu ferimentos nos dedos das mãos e um hematoma no rosto.



A mulher também relatou ter sido derrubada ao chão, onde continuou sendo agredida com chutes e socos. Segundo ela, os episódios de violência já haviam ocorrido anteriormente.



A equipe policial que atendeu a ocorrência encaminhou ambos à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais. O caso segue sob investigação.



A Polícia Militar reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica e disponibiliza o número 190 para emergências, além do Disque 180, um canal de apoio às mulheres vítimas de violência.