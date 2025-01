Polícia Militar intercepta motocicleta em fuga e apreende arma em Miranda

Divulgação/ PM

Na noite de sábado (4), a Polícia Militar de Miranda realizou uma operação que resultou na apreensão de um revólver calibre .38 e na detenção de dois indivíduos, incluindo um menor de 15 anos, após uma perseguição na Avenida Afonso Pena.



Os policiais avistaram uma motocicleta emitindo ruídos anormais e deram ordem de parada. O condutor, de 27 anos, desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, trafegando na contramão e colocando pedestres em risco. A perseguição terminou na Rua Tiradentes, onde o veículo colidiu com grades de proteção, próximo a uma praça movimentada.



Durante a abordagem, foi encontrado com o condutor um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregado com seis munições, além de R$ 460 em dinheiro e uma porção de maconha pesando 5 gramas. O menor, que estava como passageiro, não portava ilícitos.



Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a arma, o dinheiro e a motocicleta danificada foram entregues. O responsável pelo menor compareceu à delegacia para acompanhamento.



A ação destaca o comprometimento da Polícia Militar em combater crimes e garantir a segurança da população, mesmo diante de situações de alto risco.