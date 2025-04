Polícia Militar prende homem por direção perigosa e embriaguez em Miranda

Divulgação Polícia Militar

Na madrugada deste sábado (12), uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por direção perigosa, desobediência e embriaguez ao volante, no Centro de Miranda.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo realizando manobras arriscadas e circulando com os faróis apagados.

Ao perceber a tentativa de abordagem, o condutor fugiu, ignorando sinais vermelhos e colocando pedestres em risco. A perseguição terminou com a interceptação do veículo no bairro Jardim Carandá.

Ao ser abordado, o motorista apresentava forte odor etílico, fala desconexa e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante dos indícios, foi autuado por embriaguez ao volante.

O veículo, que já apresentava avarias anteriores, foi recolhido e encaminhado à delegacia local. O condutor, que não sofreu lesões, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.