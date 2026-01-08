Polícia Militar prende suspeito de Latrocínio em Miranda

A Polícia Militar investiga um caso de latrocínio que veio à tona após a localização de uma caminhonete abandonada no bairro Jardim Carandá, em Miranda. Durante patrulhamento, a guarnição foi acionada por um comerciante, que informou ter encontrado o veículo pertencente a Braz Riveros. Conhecido popularmente como “Lacito”, o idoso, de 72 anos, estava desaparecido desde o dia 6 de janeiro de 2026 e caso mobilizou a cidade na ajuda para encontrá-lo.

A caminhonete Mitsubishi Triton, pertecente ao idoso foi localizada na rua Guilherme Maidana, entre a Avenida Mário Esnarriaga e a Rua Pascoal Bruno em Miranda MS. Desde o desaparecimento, Braz não manteve mais contato com familiares, o que gerou grande preocupação, especialmente à filha, moradora de Campo Grande, já que ele nunca ficava tanto tempo sem se comunicar.

Conforme apurado inicialmente, Braz teria sofrido uma queda enquanto realizava conserto no telhado de sua residência, machucando a mão. Após o acidente, ele chegou a enviar uma fotografia à filha, informando que estava ferido, mas que seguiria para Miranda para buscar cuidados médicos e que estaria bem. Após essa mensagem, não houve mais notícias e a Polícia Militar foi acionada.

A polícia se deslocou até um endereço onde estaria um possível envolvido no caso do desaparecimento. De acordo com as primeiras informações, o suspeito teria sido contratado pela vítima para ajudar no conserto do telhado da residência do idoso, assim como a irmã dele, que também teria sido contratada para cozinhar neste período.

Com essas informações preliminares, a Polícia Militar foi até a casa do suspeito. No local, ele não foi encontrado pelos policiais, mas foram ouvidas a irmã do acusado e mãe dele.

Para a polícia elas relataram que, por volta das 5h30 da manhã do dia 7 de janeiro, a cozinheira retornou para Miranda acompanhada de seu irmão e da vitima, Braz Riveros. Elas contaram que Braz apresentava um ferimento na mão em razão da queda, enquanto o irmão estava com febre e episódios de vômito. O grupo então teria decidido procurar atendimento médico no hospital de Miranda.

Durante as diligências, porém, surgiram informações contraditórias. A mãe afirmou que o filho teria chegado acompanhado do patrão, Braz Riveros, em sua camionete. Já a irmã afirmou terem chegado a pé, o que levantou suspeitas e reforçou as investigações.

Com o avanço do trabalho policial, o suspeito foi localizado e, ao ser abordado, teria confessado a prática do crime de latrocínio. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar depoimento e permanecer à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação para a completa elucidação dos fatos, incluindo a dinâmica do crime.

O corpo de Braz Riveros ainda não foi localizado.