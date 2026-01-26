Acessibilidade

26 de Janeiro de 2026

Investigação

Polícia prende três suspeitos de envolvimento em homicídio em Miranda

As investigações, que incluíram oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, permitiram identificar os suspeitos e suas funções no atentado

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 18:40

Atualizado em 26/01/2026 às 18:46

Material apreendido pela polícia com os suspeitos / Divulgação/Polícia Civil

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou, na manhã desta segunda-feira (26), na prisão de três homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Flavio Adriano de Arruda Santos, ocorrido no dia 18 de janeiro na praça Agenor Carrilho, em Miranda, município distante 71 quilômetros de Aquidauana. Dois dos suspeitos foram presos hoje, enquanto um terceiro havia sido detido no dia do crime.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Miranda, o crime foi planejado e executado por um grupo que partiu de uma região conhecida como "cracolândia" em duas motocicletas. As investigações, que incluíram oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, permitiram identificar os suspeitos e suas funções no atentado.

Os dois homens presos hoje são um indivíduo de 27 anos, apontado como o executor dos disparos que mataram a vítima, e outro de 22 anos, identificado como um dos pilotos de fuga. Durante a busca na casa do suspeito de 27 anos, foi apreendida uma arma de fogo revólver calibre .38 e 14 porções de maconha embaladas para venda, resultando em sua prisão em flagrante também por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.

O terceiro detido, um homem de 40 anos preso no dia do crime, é apontado como outro piloto de fuga. Na ocasião de sua prisão, foi apreendida uma pistola calibre .765, munições e uma motocicleta supostamente utilizada na ação.

A polícia já representou pela prisão de outros dois suspeitos, que permanecem foragidos: um de 27 anos, identificado como também portando arma para o crime, e outro de 27 anos, apontado como autor intelectual do homicídio, responsável pelo planejamento e logística da ação. A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações sobre o paradeiro dos foragidos, garantindo sigilo da fonte.

