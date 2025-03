Policial ambiental resgata crianÃ§as e mulher apÃ³s acidente com embarcaÃ§Ã£o em Miranda

Você Repórter

Um policial militar ambiental que estava de folga realizou o resgate de cinco crianças, um piloteiro e uma mulher após um acidente com uma embarcação no rio Salobra, em Miranda, na manhã de domingo, dia 9.



O grupo navegava próximo à Barra do Salobrinha quando o condutor da embarcação perdeu o controle. Segundo relato de Jonas Gomes Bento, que pilotava o barco, sua esposa levantou um pacote de isca, o que fez com que ele perdesse a visibilidade momentaneamente, resultando no choque da embarcação contra a vegetação ribeirinha (saran), na margem esquerda do rio.



As crianças entraram em pânico, e uma delas sofreu escoriações no braço. Ao perceber a situação de desespero, o sargento Augusto, da Polícia Militar Ambiental, que estava na região, pulou na água para socorrer as vítimas. Com a ajuda de outra embarcação, ele conseguiu resgatar todos os ocupantes em segurança e os levou até o rancho onde estavam hospedados.



Após o resgate, o barco foi amarrado na margem do rio para ser retirado posteriormente. Graças à rápida ação do policial e de seus colegas, ninguém sofreu ferimentos graves.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!