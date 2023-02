Prefeito de Miranda anuncia investimento de R$ 2,4 milhões em asfalto

Prefeito anunciou asfalto / Divulgação/ Assessoria

Prefeito de Miranda, Fábio Florença (PDT), anunciou em live na semana passada, que o valor de R$ 2,4 milhões será aplicado em asfalto, drenagem e pavimentação de seis ruas da cidade.

Os investimentos são em dois projetos distintos. O primeiro, prevê a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em trecho da Rua Tiradentes (começando na região em frente à Reciclagem do Chula e terminando após a ponte de acesso ao bairro Maria do Rosário) e outro trecho da Rua Maria o Rosário – que é o principal acesso o bairro homônimo.

Esta obra prevê investimentos, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, de R$ 1.871.940,87. O início da obra deve ocorrer nas próximas semanas.

Já o outro investimento anunciado deve começar em no máximo 15 dias, prazo estipulado pelo contrato para que a empresa vencedora da licitação inicie efetivamente o trabalho.

É a obra de pavimentação e drenagem das ruas Olavo Bilac, Travessa Diana, Travessa Ipê e trecho da Rua Nova, todas elas localizadas no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Neste caso, a obra é financiada em parceria da Prefeitura com o Governo Federal, a um custo de R$ 587.570,24.

“São novas frentes de trabalho, novos investimentos que sabemos que farão a diferença na vida dos mirandenses. Nos reunimos aqui no gabinete com as presenças de vereadores e dos empreiteiros responsáveis pelas obras para cobrar deles o compromisso de iniciar as obras o mais rápido possível. Estamos atentos para que o recurso público seja corretamente aplicado, cumprindo todas as exigências legais”, afirmou Fábio Florença.

Participaram da reunião os vereadores André Vedovato (PDT), Emiliano Martins (PT), Elange Ribeiro (PSD), Sibeli Faustino (PTB) e Marcão (PSDB).