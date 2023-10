Prefeitura de Miranda promove ação para avaliação nutricional de crianças

Divulgaão/Prefeitura de Miranda

Na tarde de ontem, 19 a Secretaria Municipal de Saúde de Miranda realizou a primeira edição da "Ação Kids" na quadra da Escola Municipal Roberto Almeida, um evento que destacou o compromisso da prefeitura com a saúde das crianças do município.

A atividade consiste na avaliação nutricional de todas as crianças com idades entre 4 e 8 anos matriculadas na escola.

O projeto piloto teve como objetivo principal realizar uma avaliação nutricional abrangente das crianças, buscando obter diagnósticos precisos para direcionar ações em saúde voltadas para esse público.

Além disso, a ação é o primeiro passo para a implementação de um projeto de Educação Nutricional nas escolas municipais, que visa conscientizar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. A importância dessa atividade vai além da avaliação nutricional.

Ela se concentra na prevenção de doenças desde a infância, verificando que é nessa fase que os alicerces para uma vida adulta saudável são construídos.

O prefeito Fábio Florença (PSDB) também destacou a importância da parceria com a Equipe de Saúde da Estratégia de Saúde da Família Vitorio Vedovato e a colaboração da educadora física e da Academia de Saúde, que proporcionou o evento educativo e divertido para as crianças.

Ele concluiu: "Estamos comprometidos em expandir esse programa para mais escolas municipais, buscando alcançar um número ainda maior de crianças e, assim, garantir um futuro mais saudável para as gerações futuras de Miranda. A 'Ação Kids' reflete nosso compromisso em promover a saúde e o bem-estar das crianças mirandenses, e estamos preocupados com o que o futuro nos reserva nesse sentido."



A "Ação Kids" contou com a participação da Equipe de Saúde da Estratégia de Saúde da Família Vitorio Vedovato, que foi acompanhada por uma nutricionista do município. Além das avaliações nutricionais, as crianças também participaram de atividades educativas e brincadeiras, promovidas em colaboração com a educadora física.