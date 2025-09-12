Prefeitura incentiva geração de renda em aldeias de Miranda

Capacitações promovem geração de renda e valorizam o conhecimento local
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Miranda concluiu, entre os dias 8 e 11 de setembro, dois cursos voltados à capacitação de comunidades indígenas: costura básica, na Aldeia Babaçu, e confeitaria, na Aldeia Argola – Vila Rosa de Saron.
No curso de costura, realizado na igreja IPR da Aldeia Babaçu, as participantes aprenderam noções de modelagem simples, uso de máquina e confecção de peças, adquirindo habilidades que podem se transformar em fonte de renda.
Já o curso de confeitaria, realizado na Aldeia Argola, destacou técnicas de preparo e decoração de bolos e doces, em uma imersão prática que incentivou o empreendedorismo local.
As formações foram oferecidas em parceria entre Senar, Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e a Secretaria Municipal de Agricultura, com coordenação do secretário Wilson Santos.
A Prefeitura agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo apoio contínuo às iniciativas de capacitação e desenvolvimento das comunidades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Pescador luta 50 minutos para tirar Jaú de 1,5 metro do rio Miranda
Biblioteca de Miranda amplia acervo e reforça incentivo à leitura
Miranda inaugura 1ª Estação Cultural
Geral
Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais
Saúde
O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS