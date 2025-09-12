Prefeitura incentiva geração de renda em aldeias de Miranda

Assessoria de Comunicação

No curso de costura, realizado na igreja IPR da Aldeia Babaçu, as participantes aprenderam noções de modelagem simples, uso de máquina e confecção de peças, adquirindo habilidades que podem se transformar em fonte de renda.

A Prefeitura de Miranda concluiu, entre os dias 8 e 11 de setembro, dois cursos voltados à capacitação de comunidades indígenas: costura básica, na Aldeia Babaçu, e confeitaria, na Aldeia Argola – Vila Rosa de Saron.

Já o curso de confeitaria, realizado na Aldeia Argola, destacou técnicas de preparo e decoração de bolos e doces, em uma imersão prática que incentivou o empreendedorismo local.

As formações foram oferecidas em parceria entre Senar, Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e a Secretaria Municipal de Agricultura, com coordenação do secretário Wilson Santos.

A Prefeitura agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo apoio contínuo às iniciativas de capacitação e desenvolvimento das comunidades.

