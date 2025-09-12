Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:39

Geral

Prefeitura incentiva geração de renda em aldeias de Miranda

Capacitações promovem geração de renda e valorizam o conhecimento local

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 13:40

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Miranda concluiu, entre os dias 8 e 11 de setembro, dois cursos voltados à capacitação de comunidades indígenas: costura básica, na Aldeia Babaçu, e confeitaria, na Aldeia Argola – Vila Rosa de Saron.

No curso de costura, realizado na igreja IPR da Aldeia Babaçu, as participantes aprenderam noções de modelagem simples, uso de máquina e confecção de peças, adquirindo habilidades que podem se transformar em fonte de renda.

Já o curso de confeitaria, realizado na Aldeia Argola, destacou técnicas de preparo e decoração de bolos e doces, em uma imersão prática que incentivou o empreendedorismo local.

As formações foram oferecidas em parceria entre Senar, Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e a Secretaria Municipal de Agricultura, com coordenação do secretário Wilson Santos.

A Prefeitura agradeceu ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pelo apoio contínuo às iniciativas de capacitação e desenvolvimento das comunidades.

