PRF apreende 104,8 Kg de cloridrato de cocaína e 82,2 Kg de pasta base de cocaína em Miranda

Divulgação PRF

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 104,8 Kg de cloridrato de cocaína e 82,2 Kg de pasta base de cocaína, escondidos dentro de três pneus, na manhã desta segunda-feira, dia 10, em Miranda.Um homem foi preso.

Os policiais rodoviários federais realizaram a apreensão após abordarem o caminhão Scania R500, no km 602 da BR-262, conduzido por um homem, com destino ao estado de São Paulo.

Após fiscalização no veículo, os agentes localizaram tabletes de droga no interior do estepe do semirreboque e de dois pneus que se encontravam junto à carga. O condutor negou saber da existência da droga.

O caminhão e o envolvido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.