24 de Fevereiro de 2026 • 16:47

Tráfico

PRF apreende 17 kg de skunk em ônibus na rodovia BR-262

Jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após contradições em fiscalização de rotina

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 13:03

A equipe localizou o terceiro volume registrado no compartimento inferior (bagageiro) e, ao realizar a abertura da mala, encontrou diversas embalagens contendo substância de cor e odor análogos à skunk / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 17 quilos de skunk, na tarde do dia 23 de fevereiro de 2026, durante fiscalização no KM 602 da BR-262, na Unidade Operacional do Guaicurus, em Miranda. A droga estava em um ônibus de passageiros que realizava a linha Corumbá-Campo Grande.

Durante os procedimentos de fiscalização e entrevista no interior do veículo, os policiais abordaram uma passageira de 21 anos, que apresentou nervosismo exacerbado e forneceu informações contraditórias sobre os motivos e detalhes de sua viagem.

Questionada sobre a posse de bagagens, a jovem negou inicialmente possuir volumes no compartimento de carga, indicando apenas duas bolsas de pequeno porte localizadas no compartimento superior de passageiros.

Em virtude da fundada suspeita e do comportamento da abordada, a equipe conferiu os documentos de passagem e tickets de bagagem em posse da passageira, confrontando-os com os registros da empresa transportadora. Foi constatado então que constavam três volumes despachados em nome dela.

A equipe localizou o terceiro volume registrado no compartimento inferior (bagageiro) e, ao realizar a abertura da mala, encontrou diversas embalagens contendo substância de cor e odor análogos à skunk. Após pesagem, o material totalizou aproximadamente 17 quilos do entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais cabíveis.

