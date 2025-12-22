Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025

Tráfico

PRF apreende 24,4 kg de pasta base de cocaína e prende motorista na BR-262

A fiscalização estática flagrou um Volkswagen Gol Power, cujo condutor, um homem de 58 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 20:47

Em depoimento, o homem confessou que havia saído de Corumbá e que levaria a droga até Campo Grande / Divulgação/PRF

Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 24,4 quilos de pasta base de cocaína e na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (22), em Miranda, Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu no km 560 da BR-262, principal rodovia do estado.

A fiscalização estática flagrou um Volkswagen Gol Power, cujo condutor, um homem de 58 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem. Ele informou aos policiais que o veículo era emprestado e que viajava de Corumbá a Miranda para "ver um ônibus perto da rodoviária", sem fornecer mais detalhes sobre o motivo da viagem.

A atenção dos agentes foi despertada pela visualização, através do vidro do porta-malas, de galões de combustível e uma caixa de papelão fechada com fita adesiva. Ao ser solicitado a abrir o compartimento para fiscalização, o motorista assumiu espontaneamente que transportava entorpecentes na caixa.

Em depoimento, o homem confessou que havia saído de Corumbá e que levaria a droga até Campo Grande, em troca de uma quantia em dinheiro. Após a apreensão e contagem, foram encontradas 23 peças da substância, totalizando os 24,4 kg.

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele, os entorpecentes e o veículo utilizado no transporte foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos cabíveis. A apreensão, uma das maiores registradas recentemente na região, demonstra a atuação integrada de fiscalização no combate ao crime organizado no estado.

