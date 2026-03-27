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PRF apreende 26 kg de pasta base de cocaína em veículo abordado na BR-262 em Miranda

Condutor demonstrou nervosismo extremo durante fiscalização; droga estava oculta no tanque de combustível e foi localizada após remoção

Da redação

Publicado em 27/03/2026 às 19:01

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Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 26 kg de pasta base de cocaína na manhã desta sexta-feira, dia 27, durante abordagem a um veículo Chevrolet Onix no km 602 da rodovia BR-262, em Miranda, município distante 74 quilômetros de Aquidauana. A droga estava oculta no tanque de combustível do automóvel, que era conduzido por um homem de 32 anos e tinha uma passageira de 33 anos.

Por volta das 7h30, a equipe policial abordou o veículo e, durante a fiscalização, os ocupantes foram orientados a desembarcar. O condutor apresentava nervosismo exacerbado, com tremores intensos e dificuldade para concatenar ideias e finalizar frases, sendo necessário solicitar que se sentasse para manter o equilíbrio.

Questionados sobre a viagem, o condutor afirmou que retornava de Corumbá após visitar a filha, informando estar desempregado. A passageira declarou ser vendedora de semijoias e que acompanhava o condutor como caroneira.

Ao vistoriar o porta-malas, a equipe sentiu um forte odor de etanol. Diante da fundada suspeita, o veículo foi colocado em uma rampa, onde foram identificados ruídos de objetos soltos no interior do tanque de combustível. Após a remoção do tanque, os policiais localizaram 23 tabletes de pasta base, totalizando 26 kg da droga.

Diante da localização do entorpecente, foi dada voz de prisão ao condutor pelo crime de tráfico de drogas. A passageira reafirmou desconhecer a existência do ilícito e foi conduzida na condição de envolvida e testemunha para a autoridade policial.

O veículo, a droga e os envolvidos foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos cabíveis. A apreensão reforça o trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas na região, que é um dos principais corredores de escoamento de entorpecentes na fronteira do Brasil com a Bolívia.

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