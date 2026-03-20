PRF apreende 53 kg de skunk em abordagem na BR-262 em Miranda

A apreensÃ£o representa mais um flagrante de trÃ¡fico de drogas no trecho da BR-262, regiÃ£o estratÃ©gica para o transporte de entorpecentes / DivulgaÃ§Ã£o

Por volta das 7h15 desta sexta-feira (20), durante patrulhamento ostensivo no km 605 da rodovia BR-262, em Miranda, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou um veículo VW/Polo Sedan, cor preta, saindo de uma estrada vicinal de acesso à Fundação Bradesco. A abordagem foi motivada pela atitude suspeita do condutor que, ao notar a viatura, realizou uma manobra brusca de frenagem.

O veículo era conduzido por um homem de 23 anos, que demonstrou nervosismo exacerbado e apresentou contradições sobre seu itinerário, alegando proceder de Corumbá, mas sem justificar o tráfego pela via secundária em vez da rodovia principal. Durante a fiscalização, a equipe percebeu um forte odor de substância análoga à maconha exalando do automóvel.

Questionado, o condutor admitiu o transporte de entorpecentes no porta-malas, onde foram localizados dois fardos envoltos em sacos plásticos pretos. A pesagem da substância totalizou 53,8 kg de skunk, distribuídos em 52 tabletes.

Relato do condutor

O condutor informou ter aceitado a empreitada devido a dificuldades financeiras e que se deslocou a Corumbá no dia anterior, onde entregou o veículo a um desconhecido próximo ao aeroporto, recebendo-o de volta já carregado com a droga. Após pernoitar em um hotel, iniciou o retorno por volta das 4h, sendo que o local exato da entrega em Campo Grande seria indicado pelo contratante via celular.

Diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado incólume, com o veículo, o celular e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil em Miranda para os procedimentos legais cabíveis. A apreensão representa mais um flagrante de tráfico de drogas no trecho da BR-262, região estratégica para o transporte de entorpecentes na rota entre a fronteira e o centro do País.

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