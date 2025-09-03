PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Assessoria de Comunicação

O veículo, de cor vermelha, era conduzido por um homem de 42 anos. Entre os ocupantes estavam uma jovem de 24 anos, identificada como agenciadora da viagem, e um passageiro boliviano, apontado como responsável por uma das bagagens. Segundo a PRF, ele afirmou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga até São Paulo e que a própria agenciadora havia o contratado.

Na noite de terça-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 60,1 kg de skunk durante fiscalização na Unidade Operacional do Guaicurus, no km 602 da BR-262, em Miranda. A droga estava dividida em 90 invólucros distribuídos em quatro malas encontradas no bagageiro de um ônibus que fazia o trajeto Corumbá (MS) – São Paulo (SP).

Durante a apuração, não foi possível determinar com precisão a quem pertenciam todas as malas. Diante das evidências, foram configuradas, a princípio, as ocorrências de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O motorista, a agenciadora, o passageiro e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!