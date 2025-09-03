Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 18:44

Geral

PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Droga estava dividada em quatro malas

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 14:43

Assessoria de Comunicação

Na noite de terça-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 60,1 kg de skunk durante fiscalização na Unidade Operacional do Guaicurus, no km 602 da BR-262, em Miranda. A droga estava dividida em 90 invólucros distribuídos em quatro malas encontradas no bagageiro de um ônibus que fazia o trajeto Corumbá (MS) – São Paulo (SP).

O veículo, de cor vermelha, era conduzido por um homem de 42 anos. Entre os ocupantes estavam uma jovem de 24 anos, identificada como agenciadora da viagem, e um passageiro boliviano, apontado como responsável por uma das bagagens. Segundo a PRF, ele afirmou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga até São Paulo e que a própria agenciadora havia o contratado.

Durante a apuração, não foi possível determinar com precisão a quem pertenciam todas as malas. Diante das evidências, foram configuradas, a princípio, as ocorrências de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O motorista, a agenciadora, o passageiro e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda.

Geral

Prefeitura de Corumbá inicia fiscalização de alvarás em 2025

